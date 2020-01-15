ФСБ заинтересовался отказом СПбГУГА от 358-миллионного иска к поставщику авиатренажера

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) увидели в действиях проректора СПбГУГА злоупотребление полномочиями.

Согласно данным, полученным Следственным комитетом на транспорте по СЗФО, Яков Далингер, проректор Университета гражданской авиации Санкт-Петербурга (СПбГУГА), превысил должностные полномочия. ФСБ смутило, что Далингер подал иск к компании на 359 млн рублей, а затем отозвал его.

Дело в том, что летом 2019 года образовательное учреждение купило дорогостоящий авиатренажер. Позже выяснилось, что ООО «Фирма «Нита» предоставила оборудование 2012 года, то есть — значительно старше. Средства на счету компании арестовали, однако затем арест сняли, вместе с отозванным заявлением Далингера. Что стало причиной, достоверно неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Елизаровская» неизвестные заставили владельца люксового внедорожника отдать машину, угрожая оружием.