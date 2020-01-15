У «Елизаровской» неизвестные с автоматом отобрали у водителя Range Rover

У &#171;Елизаровской&#187; неизвестные с автоматом отобрали у водителя Range Rover
Нападение произошло у станции метро "Елизаровская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга двое неизвестных напали на водителя Range Rover. Им удалось завладеть автомобилем и скрыться. Похитителей разыскивает полиция, в городе объявили план «перехват»

Разбойное нападение произошло днем 15 января. Автомобилист находился у станции метро «Елизаровская», когда двое неизвестных наставили на него оружие. Угрожали они предметом, похожим на автомат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Угрозами незнакомцы завладели Range Rover и уехали на нем с места происшествия. Водитель авто сразу же обратился в полицию. Злоумышленников разыскивают.

«В настоящее время в городе объявлен план «Перехват», — сообщили в МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемых в нападении на таксиста. Мужчины, применив физическую силу, отобрали у мужчины Kia Rio стоимостью 700 тыс. рублей. Нападение произошло на проспекте Ветеранов.

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