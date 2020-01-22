Владимир Путин остался недоволен качеством уборки в Петербурге

После последнего визита в честь годовщины Дня прорыва блокады Ленинграда президент Владимир Путин отметил недостаточно качественную уборку улиц города.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко во вторник, 21 января, провел в своем аппарате совещание, посвященное этому вопросу. По информации издания МР7, глава Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин, начальники ГУДП «Центр» и другие сотрудники комитета по благоустройству, занимающие руководящие посты, получили выговоры.

Однако представитель вице-губернатора Олеся Матюхина опровергла эти данные, объяснив, что заседание было плановым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на потепление, комитет по тарифам в июле этого года повысит цены на теплоэнергию. Как и предполагалось, рост тарифов на отопление составит 3%.