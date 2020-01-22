Отопление в Петербурге подорожает, несмотря на аномально теплую зиму

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга не намерен останавливать рост цен на отопление, несмотря на теплую погоду, установившуюся на протяжении полутора месяцев.

Тем не менее, в ведомстве признают, что в 2020-м году теплоэнергетическое обслуживание города обходится заметно дешевле. При этом председатель комитета Дмитрий Костин отметил, что отменять повышение тарифов не будут, поскольку доходы поставщиков из-за меньшего использования отопления такж снижаются. Причем, быстрее расходов.

Так, у ТГК-1 за 4-й квартал прошлого года отпуск тепла снизился на 5%, у «ТЭК СПБ» за первые 14 дней января производство теплоэнергии сократилось на 18%. Поэтому с июля 2020 года, как и планировалось, тарифы на отопление увеличат на 3%, пишет Мойка78.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возмущенные резким скачком взносов на капремонт петербуржцы запустили петицию, адресованную губернатору.