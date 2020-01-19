В Петербурге запустили петицию против повышения тарифов на капремонт

В Петербурге запустили петицию против повышения тарифов на капремонт
Фото: change.org

Возмущенные резким скачком взносов на капитальный ремонт петербуржцы запустили петицию, призывая остановить рост тарифов.

Интернет-петицию, составленную на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова, уже подписали более восьми тысяч недовольных жителей Петербурга. Автор онлайн-документа просит вернуть тарифы прошлого года и оставить их на том же уровне, остановив рост.

Cоставительница обращения отмечает, что раньше взносы на капремонт и вовсе считали неправовыми, однако смирились с уплатой из-за их небольшого размера. Но теперь сумма становится значительной: в течение семи лет действия тарифы увеличились в десять раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга, возле Гостиного двора полицейские задержали активистку, выступающую с одиночным пикетом против конституционных поправок.

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