У Гостиного двора задержали участницу одиночного пикета

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге, возле Гостиного двора, задержали активистку Марию Малышева, проводившую одиночный пикет.

По словам Марии, сотрудники правоохранительных органов задержали её, когда, завершив акцию, девушка-юрист направилась в кафе поблизости. Об этом в субботу, 18 января, сообщил telegram-канал «Помощь задержанным СПб». Активистка рассказала, что её отвезут в 28-й отдел полиции.

Точные причины задержания девушки неизвестны. Она вышла к зданию Гостиного двора, чтобы выразить протест против поправок к Конституции, которые предложил внести президент Владимир Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские активисты хотят отстоять Жемчужный пляж на Балтийском бульваре, который застройщик обещал благоустроить, но затем решил уничтожить. Они организовали акцию, в ходе которой «обняли» пляж.