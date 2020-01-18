Активисты отстаивают Жемчужный пляж от застройки

Петербуржцы хотят, чтобы вдоль Балтийского бульвара создали общественное пространство.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Активисты собрались на Жемчужном пляже, выстроившись живой цепью и пытаясь «обнять» территорию. Они требовали оставить берег в покое и не дать его застроить. Местные жители считают, что наличие пляжа или другого общественного пространства важнее, чем очередная дорога.

Напоминаем, что застройщик «Балтийская жемчужина» собирается уничтожить береговую линию, хотя до этого обещал ее благоустроить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что православные активисты требуют лишить Ивана Урганта гражданства. Так, им не понравился коллаж, рассказывающий о рождении американского актера Николаса Кейджа.