Православные активисты требуют лишить Ивана Урганта гражданства

Им не понравились шутки телеведущего.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Своим мнением православные активисты из общественного движения «Сорок сороков» они поделились через петицию на сайте CitizenGo. В обращении сказано, что телеведущего «Первого канала» Ивана Урганта нужно лишить гражданства из-за его шуток. Так, им не понравился коллаж, рассказывающий о рождении американского актера Николаса Кейджа. Православные активисты уверены, что это глумление над Иисусом Христом и христианскими активистами. Также они требуют закрыть программу, так как она оскорбляет чувства верующих.

Обращение подписали более восьми тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками. В ходе нового выпуска программы «Вечерний Ургант» телеведущий рассказал, что со следующего месяца в стране поднимут цену на водку: с 215 до 230 рублей за пол литра.