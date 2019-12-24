Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками

Телеведущий Иван Ургант пошутил над «Уральскими пельменями» и их зрителями. О юмористах он вспомнил, когда рассказывал о повышении цены на водку.

В ходе нового выпуска программы «Вечерний Ургант» телеведущий рассказал, что со следующего месяца в стране поднимут цену на водку: с 215 до 230 рублей за пол литра. Он также добавил, что повышение цены «может привести к серьезным последствиям».

Ургант пошутил, что из-за этого россияне теперь не будут смеяться на концертах уральских юмористов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Иван Ургант предложил Познеру надеть купальный костюм Певцова.