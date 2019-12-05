Ургант предложил Познеру надеть плавки Певцова

Ургант предложил Познеру надеть плавки Певцова
"Вечерний Ургант". Фото: кадр из программы.

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал конфликт, возникший между коллегой Владимиром Познером и актером Дмитрием Певцовым. Второй назвал журналиста «врагом России».

В ходе программы «Вечерний Ургант» телеведущий рассказал, что считает высказывание Певцова довольно резким. Ургант предложил остановиться на формулировке «враг народа». Он также отметил, что разгоревшийся конфликт никому не нужен, после чего предложил сторонам примириться.

«Певцов может со мной поехать в Голландию и снять документальный фильм «По самые Нидерланды», а Познер может вести программу в плавках Певцова из фильма «По прозвищу зверь»», — заявил телеведущий.

После фразы в программе появился кадр из фильма, на котором Певцов стоит в откровенном нижнем белье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об участии Ольги Бузовой на шоу «Вечерний Ургант». Певица приняла участие в игре, после которой оказалась мокрой.

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