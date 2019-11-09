Бузова ушла мокрой после «Вечернего Урганта»

Певица пришла на передачу в преддверии последних концертов.

Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в шоу «Вечернего Урганта». Она рассказала о поисках возлюбленного, а также о своей музыкальной карьере. Иван Ургант попытался найти звезде пару через сайты знакомств, но Ольга Бузова заявила, что не хочет, чтобы ее мужчина регистрировался в подобных приложениях.

После этого ведущий предложил певице поиграть – Ольга Бузова вставала под то или иное ведро, дергала за веревочку и ждала, выльется ли на нее вода. В итоге девушку сразу окатило ледяной водицей, а вот Ивану Урганту досталось только под конец. Прекрасный наряд звезды был испорчен, а вот макияж держался до конца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой. Кроме того, несколько дней назад, в интервью рэперу T-Killah, Тарасов заявил, что женщине можно «дать леща», если та сильно разозлит.