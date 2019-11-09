Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой

Тарасов развелся с первой женой в 2011 году. Фото: Wikipedia

Тарасов развелся с первой женой в 2011 году. Фото: Wikipedia

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Бузова, еще во времена их совместной семейной жизни, трижды обращалась в полицию после того, как он ее избивал, сообщает Telegram-канал Mash.

«Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Посмеюсь», — заявил Тарасов.

По данным СМИ, после заявлений Бузовой в полицию о побоях, их съемную квартиру не раз посещал участковый и проверял обращения. По словам правоохранителей, Бузова отказывалась фиксировать побои из-за страха, что это будет обнародовано.

Кроме того, несколько дней назад, в интервью рэперу T-Killah, Тарасов заявил, что женщине можно «дать леща», если та сильно разозлит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тарасов признался, что его жена «может получить леща» в случае чего.