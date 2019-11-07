Тарасов признался, что его жена «может получить леща» в случае чего

До этого на рукоприкладство футболиста жаловалась певица Ольга Бузова.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем футболист Дмитрий Тарасов рассказал в выпуске шоу T-Killah. Он отметил, что в начале отношений у него с Анастасией Костенко были непростые отношения, но они смогли справиться и построить крепкую семью. Тарасов заявил, что сейчас все хорошо, но иногда жена может посягнуть на «красную зону». За это Костенко может «получить леща», по крайней мере пока она не беременная.

Ольга Бузова, комментируя заявление бывшего супруга, отметила, что он бил и ее тоже. Певица боялась говорить об этом с кем-либо.

«По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти»,

— цитирует певицу Starhit.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Тарасов признался, что переключает песни Ольги Бузовой.