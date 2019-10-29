Дмитрий Тарасов признался, что переключает песни Ольги Бузовой

Экс-футболист рассказал о своих чувствах после громкого развода с телеведущей.

Обо всем Дмитрий Тарасов поведал в YouTube-шоу «Всему Головин». В очередной раз игроку задали вопрос про бывшую возлюбленную Ольгу Бузову. Он отметил, что не выгонял никого из дома, а дал время телеведущей найти новую квартиру и переехать туда. Она не могла достаться Ольге Бузовой, так как пара на берегу составила брачный контракт.

«Я просто сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать». Потом грязь началась»,

— заверил Тарасов.

Игрок подчеркнул, что отобрал машину только после того, как бывшая супруга начала оскорблять его и его семью. Сейчас Тарасов абсолютно нейтрально относится к певице, но все-таки старается с ней лишний раз не контактировать. Когда футболист слышит ее песни по радио, всегда переключает – хотя такое бывает редко.

Рассуждая о причинах расставания, Тарасов заверил, что хотел нормальной семьи и детей, а Ольга Бузова хотела строить карьеру. Певица же не раз намекала на неверность экс-мужа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за 120 млн рублей Ольга Бузова купила жилье в Москве.