В Пулково госпитализировали пассажира с признаками китайского коронавируса

Медики экстренно госпитализировали авиапассажира, прилетевшего в петербургский аэропорт «Пулково» из китайского Шанхая. У врачей есть подозрения, что пассажир привез с собой смертельный коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 23-летний россиянин прилетел в Петербург из Шанхая, сделав пересадки в Красноярске и Москве. Уже в Пулково у пассажира поднялась температура до 38 градусов. Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов.

По данным издания Baza, в Боткинскую больницу были госпитализированы два пассажира из Пулково. Сообщается, что один из заболевших самостоятельно обратился в медпункт аэропорта и пожаловался на высокую температуру. При этом медики Пулково считают, что у мужчины обычное ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НИИ гриппа в Петербурге рассказал о симптомах опасного китайского коронавируса.