В Пулково госпитализировали пассажира с признаками китайского коронавируса

В Пулково госпитализировали пассажира с признаками китайского коронавируса
Пулково. Фото: Baltphoto

Медики экстренно госпитализировали авиапассажира, прилетевшего в петербургский аэропорт «Пулково» из китайского Шанхая. У врачей есть подозрения, что пассажир привез с собой смертельный коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 23-летний россиянин прилетел в Петербург из Шанхая, сделав пересадки в Красноярске и Москве. Уже в Пулково у пассажира поднялась температура до 38 градусов. Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов.

По данным издания Baza, в Боткинскую больницу были госпитализированы два пассажира из Пулково. Сообщается, что один из заболевших самостоятельно обратился в медпункт аэропорта и пожаловался на высокую температуру. При этом медики Пулково считают, что у мужчины обычное ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НИИ гриппа в Петербурге рассказал о симптомах опасного китайского коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезнь китайский вирус коронавирус новости спб пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково госпитализировали пассажира с признаками китайского коронавируса
Узбека, притворившегося киргизом, судят в Петербурге
На Науки нашли минометную мину времен ВОВ
Путин предложил пересмотреть потребительскую корзину
Семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца
Коллекторов могут привлечь к сбору долгов по ЖКХ
Владелец «Пятерочек» увеличил чистую выручку на 13,3%
Магнитное поле нашей планеты оказалось на миллиард лет старше