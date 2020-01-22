Двух человек отвезли в Боткинскую с подозрением на смертельный коронавирус

Двух человек отвезли в Боткинскую с подозрением на смертельный коронавирус
Боткинская больница. Фото: Google View

Россиянина и китайца — пассажиров самолета Шанхай — Петербург — госпитализировали из Пулково прямиком в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Как сообщает «Интерфакс», у госпитализированных граждан подозрения на ОРВИ. Врачи уже взяли анализы и проводят обследование пациентов. По словам главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, на точную постановку диагноза требуется время. Яковлев также подтвердил, что медики не исключают возможности, что оба заражены коронавирусом.

По данным РБК, медики забрали авиапассажиров из аэропорта в специальных костюмах химзащиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НИИ гриппа в Петербурге рассказал о симптомах опасного китайского коронавируса.

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