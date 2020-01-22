В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего кондуктора

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ее ударили по лицу.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает пресс-служба Горэлектротранса. Все случилось еще 17 числа около пяти часов вечера на улице Кораблестроителей. Агрессивный мужчина сначала ударил по лицу кондуктора, а затем пытался проникнуть в кабину, чтобы усесться за руль и порулить. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, но нарушитель порядка успел вовремя скрыться. Теперь предприятие разыскивает агрессора, который напал на кондуктора. Женщину тем временем госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Петербуржцев просят посодействовать в поисках, чтобы восстановить справедливость.

«Горэлектротранс не намерен замалчивать ситуацию и будет оказывать необходимую юридическую помощь своему работнику»,

— сообщили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге распыливший газ в лицо кондуктора безбилетник отправится в колонию.