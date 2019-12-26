В Петербурге распыливший газ в лицо кондуктора безбилетник отправится в колонию

Невский районный суд вынес приговор жителю Северной столицы Николаю Суваку, который распылил газ в лицо кондуктора автобуса, отказавшись оплачивать проезд.

Инцидент произошел 22 октября 2019 года. Поздно вечером господин Сувак зашел в салон рейсового автобуса №8, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и, громко и нецензурно ругаясь, проигнорировал просьбу кондуктора оплатить проезд.

Более того, когда злоумышленника попросили успокоиться и покинуть салон автобуса, чтобы не мешать окружающим, нарушитель общественного порядка распылил газ прямо в лицо кондуктору и, вероятно, нечаянно попавшему «под горячую руку» пассажиру. Затем Судак сбежал с места преступления. Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы, однако уже два из них 52-летний мужчина провел в СИЗО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограбивший магазин петербуржец проведет в заключение четыре года.