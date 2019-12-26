Петербуржца, напавшего на магазин, где работала супруга, приговорили к 4 годам «строгача»

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Преступный инцидент произошел в апреле прошлого года на Богатырском проспекте. Согласно данным следствия, мужчина совместно с подельником, распивая спиртные напитки, договорились о нападении на магазин, где работала супруга подсудимого. Отмечается, что такая идея возникла у них после конфликта с женщиной. Фигуранты проникли в магазин, после чего подельник приставил нож к горлу продавца и потребовал отдать находящиеся в кассовом аппарате деньги, а то время как второй забрал сумку жены.

Подсудимому удавалось долгое время скрываться от правоохранителей, его объявили в розыск. Однако его местонахождение установили и поместили под стражу.

Его подельника осудили еще в январе. За совершение указанного преступления он отправился на 3 года и 10 месяцев в колонию общего режима.

Как сообщили в прокуратуре города, второму суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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