У китайца, прилетевшего в Петербург, коронавирус не нашли

У китайца, прилетевшего в Петербург, коронавирус не нашли
С одним человеком точно все в порядке. Фото: Google View

Анализы второго госпитализированного человека пока не готовы.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает ТАСС. Результаты анализов показали, что у гражданина Китая, прилетевшего в Санкт-Петербург, коронавирус не обнаружен. Есть ли заболевание у второго госпитализированного – пока непонятно, так как анализы будут готовы только утром 23 января.

Напоминаем, что обоих человек доставили в Боткинскую больницу с подозрением на смертельный коронавирус. Врачи отмечают, что петербуржцам стоит быть осторожнее, так как заразиться вполне реально даже в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково госпитализировали пассажира с признаками китайского коронавируса. 23-летний россиянин прилетел в Петербург из Шанхая, сделав пересадки в Красноярске и Москве. Уже в Пулково у пассажира поднялась температура до 38 градусов. Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов.

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