Орешкин оценил уровень социального неравенства в России

Он заявил, что в последнее время ситуация улучшается.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем рассказал бывший министр экономразвития в рамах Всемирного экономического форума в Давосе, пишет РБК. Он, комментируя уровень социального неравенства в России и мире, заверил, что ситуация постепенно улучшается и это не может не радовать. Этому поспособствовали, во-первых, рост экономик таких стран как Китай и Индия. Также не могли не помочь майские указы президента России Владимира Путина.

Орешкин обеспокоен тем, что уровень неравенства снижается не во всех странах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Орешкин признал высокий уровень неравенства в России. Орешкин подчеркнул, что несмотря на принимаемые меры, неравенство сохраняется.