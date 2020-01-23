Президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет

Российский президент Владимир Путин объяснил, каким образом семьям с низким доходом будут поступать выплаты на детей от трех до семи лет.

Для получения выплат таким семьям необходимо до конца текущего года подать заявление и документы на получение обещанных выплат. Путин отметил, что семьи, в которых среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, имеют право на получение выплаты в размере половины прожиточного минимуму ребенка.

Каждый месяц выплата будет достигать пяти с половиной тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца. Средства маткапитала семьи могут использовать для погашения ипотеки или для первоначального взноса по ней