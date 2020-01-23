Президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет

Президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин объяснил, каким образом семьям с низким доходом будут поступать выплаты на детей от трех до семи лет.

Для получения выплат таким семьям необходимо до конца текущего года подать заявление и документы на получение обещанных выплат. Путин отметил, что семьи, в которых среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, имеют право на получение выплаты в размере половины прожиточного минимуму ребенка.

Каждый месяц выплата будет достигать пяти с половиной тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца. Средства маткапитала семьи могут использовать для погашения ипотеки или для первоначального взноса по ней

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Президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет
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