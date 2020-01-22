Семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца

Российский президент Владимир Путин сообщил, что теперь российские семьи смогут получать доступ к средствам материнского капитала с момента рождения первенца.

Как сообщает ТАСС, средства маткапитала семьи могут использовать для погашения ипотеки или для первоначального взноса по ней. Это можно сделать еще до того момента, как ребенок достигнет трехлетнего возраста.

Сейчас в правительстве России готовятся поправки, разрешающие использовать материнский капитал для строительства на садовых участках. На сегодняшний день его можно использовать на строительство только тех домов, где земля предназначена для ИЖС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала программу материнского капитала в Петербурге могут продлить до 2026 года.