Программу материнского капитала в Петербурге могут продлить до 2026 года

Программу материнского капитала в Петербурге могут продлить. Фото: unsplash.com

Программу материнского капитала в Петербурге могут продлить. Фото: unsplash.com

Действие региональной программы материнского капитала в Петербурге могут продлить до 31 декабря 2026 года. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение фракция «Единая Россия».

«Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении самых острых проблем», — отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Макаров напомнил, что с учетом индексации размер маткапитала в Петербурге превышает 160 тыс. рублей. Количество многодетных семей в городе составляет более 44,5 тыс.

Разработать законопроект было решено с учетом задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Одним из приоритетов социальной политики он назвал развитие института семьи и поддержку материнства и детства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что материнский капитал за первого ребенка в России могут начать выдавать в марте-апреле 2020 года.