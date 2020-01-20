Материнский капитал за первого ребенка могут начать выдавать в марте

Материнский капитал за первого ребенка могут начать выдавать весной 2020 года. Фото: unsplash.com

Материнский капитал за первого ребенка могут начать выдавать весной 2020 года. Фото: unsplash.com

В России вводят материнский капитал за первого ребенка. Начать оформление документов ориентировочно станет возможно в марте-апреле 2020 года.

Сроки также релеванты для оформления жилищных выплат на детей, рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Соответствующие изменения будут внесены в Бюджетный кодекс в ближайшее время, сообщают «Известия». Рассматривать поправки, по словам Бессараб, Госдума намерена максимально быстро.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию сообщил, что в России начнут выдавать материнский капитал за первого ребенка. Размер его составит более 466 тыс. 617 рублей. Выплаты за второго ребенка будут увеличены до 616 тыс. 617 рублей. Продлить программу маткапитала, по словам Путина, необходимо до конца 2026 года.