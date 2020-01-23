Единственная в России девушка-посредник РФС рассказала о своей работе

Представительница компании DN Sports Law Дарина Никитина, являющаяся посредником Российского футбольного союза (РФС), рассказала о своей работе в футбольной сфере.

Корреспондент АБН взял интервью у Никитиной, которая имеет лицензию PRO, позволяющую работать как с футбольными клубами, так и с футболистами.

По словам Никитиной, прежде всего она является спортивным юристом. Всего посредников с лицензией PRO насчитывается пять человек, из которых футбольный агент всего один, а все остальные — юристы. Никитина рассказала, ее работой является функция посредника между агентом и РФС.

Во время обучения на юриста в Московском государственном юридическом университете им. Кутафина, девушка заинтересовалась спортом и пошла работать тренером по плаванию. Когда Никитина училась в Казанском Федеральном Университете, она открыла кружок спортивного права, в который пригласила около десяти человек. В МГЮА она пошла учиться на кафедру спортивного права и уже на третьем курсе стала практикующим юристом.

Никитина работала с такими футболистами как Роман Еременко, Луиз Адриано, Георгий Джикия, Александр Самедов и другие. Сейчас она работает в компании, занимающейся продвижением футболистов — в основном с молодыми ребятами из академии «Динамо», «Локомотива» и «Спартака».

По регламенту посредник РФС может получить до 10% от зарплаты спортсмена. Отвечая на вопрос о ее зарплате, Дарина заявила, что агентство берет деньги с футболиста только в том случае, если его зарплата за сезон превышает 5 млн рублей. Если у них происходит какой-то трансфер футболиста, что клуб платит компенсацию.

Также спортивный юрист рассказала интересную историю об отношении мужчин — спортивных функционеров в работе. По ее словам, однажды спортивный директор одного из клубов перепутал ее с одной из жен футболистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина.