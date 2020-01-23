Петербуржца остановили на таможне с шестью финскими пылесосами

Петербуржца остановили на таможне с шестью финскими пылесосами
Пылесосы отправили на экспертизу для того, чтобы узнать стоимость. Фото: Северо-Западное таможенное управление

Мужчина уверяет, что купил их для личного пользования, но ему никто не поверил.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. На таможенном посту МАПП Светогорск Выборгской таможни проверили осмотр одной из машин. В результате были найдены шесть пылесосов, хотя ни водитель, ни пассажиры авто не декларировали перевозку спецтоваров. Количество натолкнуло таможенников на мысль, что россиянин хочет продавать пылесосы – мужчина не смог объяснить, зачем ему одному сразу шесть штук. В результате в отношении петербуржца возбудили административное дело, а все товары изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что груз Петербургской фирмы в 600 кг не прошел таможню: товар изъяли. По документам в машине находились приборы и электроаппаратура, но в автомобиле обнаружили расфасованные в 8,5 тысяч контейнеров стяжки из полимерного материала.

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