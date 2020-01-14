Груз Петербургской фирмы в 600 кг не прошел таможню: товар изъяли

Компанию «Форпост» привлекли к административной отвественности. Данное решение вынес Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

Из машины, которая занималась перевозкой груза, на таможне изъяли товар. Его не было в декларации. По документам в машине находились приборы и электроаппаратура, но в автомобиле обнаружили расфасованные в 8,5 тысяч контейнеров стяжки из полимерного материала.

Получатели товара признали свою вину и оказали содействие расследованию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приозерском районе Ленинградской области неизвестный украл копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы» у пенсионерки. Стоимость картины оценивается в 100 тысяч рублей, она была написана в конце 19 — начале 20 века.