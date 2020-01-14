У пенсионерки из Ленобласти похитили дорогостоящую картину Ренуара

В Приозерском районе Ленинградской области неизвестный украл копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы» у пенсионерки.

Стоимость картины оценивается в 100 тысяч рублей, она была написана в конце 19 — начале 20 века.

О произошедшем стало известно 13 января. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже картины. 61-летняя пенсионерка сообщила, что с 11 ноября по 30 декабря 2019 года неизвестный похитил картину из ее дома в поселке Сосново.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Было возбуждено возбуждено уголовное дело.

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