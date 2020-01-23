Движение по набережной реки Фонтанки ограничат из-за реставрации особняка

Ограничение движения транспорта на набережной реки Фонтанки вступят в силу 25 января и продолжатся до 15 мая, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Реставрация особняка Карловой, расположенного по адресу набережная реки Фонтанки, 46, станет причиной введения ограничений движения транспорта. Ограничения на четной стороне набережной от Невского проспекта до Графского переулка будут действовать на время проведения работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на некоторых улицах Петербурга ограничат движение из-за прокладки трубопровода.

По нечетной стороне улицы Замшина, также на участке между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова 25 и 26 января у автомобилистов возникнут сложности с проездом.