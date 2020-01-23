Движение по набережной реки Фонтанки ограничат из-за реставрации особняка

Движение по набережной реки Фонтанки ограничат из-за реставрации особняка
Особняк Карловой. Фото: google.maps

Ограничение движения транспорта на набережной реки Фонтанки вступят в силу 25 января и продолжатся до 15 мая, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Реставрация особняка Карловой, расположенного по адресу набережная реки Фонтанки, 46, станет причиной введения ограничений движения транспорта. Ограничения на четной стороне набережной от Невского проспекта до Графского переулка будут действовать на время проведения работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на некоторых улицах Петербурга ограничат движение из-за прокладки трубопровода.

По нечетной стороне улицы Замшина, также на участке между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова 25 и 26 января у автомобилистов возникнут сложности с проездом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
набережная реки фонтанки новости спб ограничение движения особняк карловой реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге покажут раритетные орудия времен ВОВ
Движение по набережной реки Фонтанки ограничат из-за реставрации особняка
Недалеко от станции «Фрунзенская» построят бизнес-центр
Сергей Перминов досрочно ушел в отставку с поста вие-губернатора Ленобласти
Часть Петроградского острова получила независимость
На Садовой из-за ДТП образовался затор
Азмун поддержал Кокорина, которого хотят отправить в «Сочи»
Греф может покинуть пост в Сбербанке