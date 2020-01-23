На некоторых улицах Петербурга ограничат движение из-за прокладки трубопровода

На улице Замшина в Санкт-Петербурге будет временн ограничено транспортное движение. Это произойдет из-за прокладки трубопровода, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По нечетной стороне улицы Замшина, также на участке между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова 25 и 26 января у автомобилистов возникнут сложности с проездом,

По нечетной стороне Бестужевской улицы на перекрёстке с улицей Замшина движение планируют ограничить 27 и 29 января.

По четной стороне Бестужевской улицы на перекрёстке с улицей Замшина движение автомобилей будет также ограничено 30 и 31 января., а 1 и 2 февраля по четной стороне улицы Замшина от Бестужевской до проспекта Маршала Блюхера.