На некоторых улицах Петербурга ограничат движение из-за прокладки трубопровода

На некоторых улицах Петербурга ограничат движение из-за прокладки трубопровода
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

На улице Замшина в Санкт-Петербурге будет временн ограничено транспортное движение. Это произойдет из-за прокладки трубопровода, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По нечетной стороне улицы Замшина, также на участке между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова 25 и 26 января у автомобилистов возникнут сложности с проездом,

По нечетной стороне Бестужевской улицы на перекрёстке с улицей Замшина движение планируют ограничить 27 и 29 января.

По четной стороне Бестужевской улицы на перекрёстке с улицей Замшина движение автомобилей будет также ограничено 30 и 31 января., а 1 и 2 февраля по четной стороне улицы Замшина от Бестужевской до проспекта Маршала Блюхера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский метрополитен рассказал, почему машинисты не ждут пассажиров.

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