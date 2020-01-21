Петербургский метрополитен рассказал, почему машинисты не ждут пассажиров

Представители петербургской подземки рассказали, почему машинисты всегда закрывают двери вагона, даже если видит, что человек бежит в сторону поезда.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», машинисты закрывают двери вагонов после окончания времени остановки, объявления по громкой связи о закрытии дверей и окончания высадки пассажиров. Выделить время на ожидание можно в том случае, если при этом не нарушается график движения поездов. Однако часто бывает, что задержка в одну минуту приводит к нарушению интервалов движения. За это считанное время на следующей станции соберется большее количество человек, которые захотят уехать на этом поезде.

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