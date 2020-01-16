Беглов объяснил причину протечек в метро

Губернатор Северной столицы Александр Беглов объяснил, в чем причина протечек, регулярно наблюдающихся на «Дунайской» и «Беговой».

Градоначальник заявил, что проблемы связаны с неустойчивостью грунта. «Грунт играет», — объяснил Беглов представителям СМИ в четверг, 16 января. При этом губернатор отметил, что ситуация не так страшна, как может представиться. Беглов также подчеркнул, что в метрополитене активно борются с протечками, а «Метрострою» предъявляют претензии.

Отметим, что «Дунайскую» открыли в октябре прошлого года, «Беговую», — на полтора раньше, в мае 2018 года. Обе станции систематически оказываются залиты водой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метростроевцы приступили к ключевому этапу работ в строительстве новой станции: прокладке наклонного хода «Горного института».