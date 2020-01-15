«Метрострой» начал прокладывать наклонный ход станции «Горный институт»

Компания приступила к строительству тоннеля, который соединит новую станцию и вестибюль Лахтинско-Правобережной линии.

Работы будут осуществляться в течение двух месяцев минимум. Об этом в среду, 15 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя «Метростроя». Компания также занимается строительством «Спасской» и «Театральной». После завершения работ протяженность Лахтинско-Правобережной линии составит 14,8 километров.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщает, что станцию введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Также в ближайшее время метростроевцы начнут возводить последний перегонный тоннель на участке от «Театральной» до «Спасской».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль «Маяковской» с мая этого года закроют на 11-месячный ремонт. Реновация ждет и вестибюль станции «Московская».