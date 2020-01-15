В мае вестибюль «Маяковской» закроют на 11 месяцев

В мае вестибюль &#171;Маяковской&#187; закроют на 11 месяцев
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphoto

В мае 2020 года вестибюль станции метро «Маяковская» зеленой ветки закроют на длительный ремонт. В течение 11 месяцев попасть на «Маяковскую» можно будет только через «Площадь Восстания».

Несмотря на ремонтные работы в вестибюле, сама станция продолжит работу в штатном режиме. Для прохода на зеленую ветку придется воспользоваться станцией «Площадь Восстания». Капитальный ремонт, по предварительной информации, займет одиннадцать месяцев.

«Маяковская» — не единственная станция, которую ждет капитальная реновация. В августе этого года на ремонт также закроют вестибюль «Московской». Однако какой промежуток времени займут работы, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в системе пополнения проездных в петербургском метро произошли технические неполадки. Причина сбоя в потере связи с базой данных.

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