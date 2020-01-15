В системе пополнения проездных в метро Петербурга произошел сбой

В системе пополнения проездных в метро Петербурга произошел сбой
Пассажиры не могут пополнить проездные. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На станциях петербургского метрополитена утром 15 января перестала работать система пополнения проездных билетов. О проблемах сообщили пассажиры в соцсетях.

«Ни через терминал, ни на кассах», — сетуют петербуржцы.

Оплачивать проезд пассажиры вынуждены жетонами или банковскими картами. Очереди за жетонами наблюдаются на узловых и станциях в спальных районах, пишет «Фонтанка».

Как уточнили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», проблемы начались из-за пропавшей связи с базой данных. Ответственное за нее ГКУ «Организатор перевозок» уведомлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль станции метро «Балтийская» изменил график работы с 8 января по 12 февраля. Причиной этого стали работы по модернизации эскалаторов. В будние дни вход в вестибюль будет закрыт с 8:10 до 9:20 и ограничен с 17:00 до 19:00.

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В системе пополнения проездных в метро Петербурга произошел сбой
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