Вестибюль станции метро «Балтийская» изменит работу после Нового года

С 8 января следующего года в Петербурге, в вестибюле станции метро «Балтийская» начнутся работы по модернизации эскалаторов.

В связи с ремонтом станция «Балтийская» на красной ветке (Кировско-Выборгской линии) изменит режим работы. В будние дни вход в вестибюль будет закрыт с 8:10 до 9:20, в период с 17:00 до 19:00 — ограничен, сообщают в пресс-службе петербургского метрополитена.

Изменения будут действовать с 8 января по 12 февраля 2020 года, поэтому горожан, активно пользующихся данным вестибюлем, предупреждают заранее, чтобы они могли спланировать свой маршрут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сроки строительства «Юго-Западной» и «Путиловской» вновь перенесли, на этот раз более чем на год. Теперь станции Красносельско-Калининской линии метрополитена планируют сдать в сентябре 2023 года. Изменения связаны с недостатком финансирования.