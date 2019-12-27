Сроки сдачи новых станций метро в Петербурге вновь сдвинулись

Изначально предполагалось, что станции откроют в июне 2022 года. Фото: Baltphoto

Изначально предполагалось, что станции откроют в июне 2022 года. Фото: Baltphoto

Станции «Юго-Западная» и «Путиловская» коричневой ветки петербургского метрополитена откроют на год позже установленного ранее срока, в сентябре 2023 года.

Необходимые документы по изменению сроков сдачи станций подписали ОАО «Метрострой» и «Дирекция транспортного строительства». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуре (КРТИ) Санкт-Петербурга.

На строительство новых станций пришлось выделить дополнительные средства, которые не входят в объем бюджетов 2020-2022 годов, поэтому стороны заключили досоглашение, пишет «Фонтанка.ру». Отметим, что правительство города предоставило на строительство «Юго-Западной» и «Путиловской» 6 млрд рублей, изначально КРТИ и вовсе требовал 11 млрд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал еще один иск петербургских властей к «Метрострою».