Арбитражный суд зарегистрировал еще один иск властей Петербурга к «Метрострою»

Арбитражный суд зарегистрировал еще один иск властей Петербурга к &#171;Метрострою&#187;
В качестве третьего лица привлечено подведомственное КРТИ СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Фото: Baltphoto

Заявление городского правительства связано с нарушением срока выполнения работ по строительству «Бухарестской» и «Международной».

В четверг, 26 декабря, стало известно, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга подал иск к «Метрострою» на сумму 12,6 миллионов рублей. Организация не справилась с выполнением обязательств, нарушив сроки сдачи работ на станциях «Бухарестсткая» и «Международная».

Участок ввели в эксплуатацию еще в 2012 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временно исполняющий обязанность генерального директора «Метростроя» Сергей Харлашкин заявил о начале погашения задолженностей по зарплатам сотрудникам. Планируется, что в январе компания полностью рассчитается с работниками. Харлашкин отметил, что процесс мог бы завершиться быстрее, если бы не долги перед контрагентами.

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