Новый глава «Метростроя» рассказал, когда начнут выплачивать долги по зарплате

Глава "Метрстроя" отметил, что организация могла рассчитаться с сотрудниками быстрее, если бы не долги перед контрагентами. Фото: Baltphoto

Глава "Метрстроя" отметил, что организация могла рассчитаться с сотрудниками быстрее, если бы не долги перед контрагентами. Фото: Baltphoto

По словам и. о. руководителя «Метростроя» Сергея Харлашкина, с 27 декабря организация приступит к погашению долгов по зарплате перед сотрудниками и планирует окончательно рассчитаться в январе.

На сегодняшний день, 26 декабря, «Метрострой» уже отправил 97 миллионов рублей судебным приставам для погашения долга. Кроме того, компания выделила 165 миллионов на задержанные зарплаты работников, которые будут начисляться с завтрашнего дня.

Эта сумма покрывает все долги перед рабочими по октябрь 2019 года. «Метрострой» также выделит 45 миллионов на частичное погашение задолженностей за ноябрь. Тем не менее, компании предстоит выплатить еще 160 млн за оставшуюся часть ноября. Харлашкин сообщил, что эти средства сотрудники получат вместе с зарплатой за декабрь.

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