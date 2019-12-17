«Метрострой» объяснил, почему на «Проспекте Славы» вместо витражей пленка

При установки декоративных элементов выяснилось, что они трескаются и могут навредить пассажирам.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщает «Мойка 78», ссылаясь на пресс-службу «Метростроя». Там рассказали, что на станции метро «Проспект Славы» хотели установить витражи, но они трескаются от вибрации при движении поездов. Это может навредить пассажирам, так что было принято решение заменить стеклянные декоративные элементы пленкой.

Отмечается, что эту замену никак не согласовали, так как завершение работ происходило в сжатые сроки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на станции «Дунайский проспект» появились витражи. На первых витражах изображены города, которые находятся на реке Дунай — в соответствии с наименованием станции.