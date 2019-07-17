На станции «Дунайский проспект» появились витражи

Станция должна открыться к 1 сентября. Фото: Instagram.com
Станция должна открыться к 1 сентября. Фото: Instagram.com

На новой станции метро «Дунайский проспект» в Санкт-Петербурге, которая включена в Фрунзенский радиус, были установлены первые витражи.

Фотографии о проделанной работе были опубликованы в официальном аккаунте в Instagram «Метростроя». Эту станцию и две другие планирует открыть к 1 сентября текущего года.

Однако судя по обнародованным фотографиям, появляется подозрение, что открыть станцию Фрунзенского радиуса к назначенному сроку могут не успеть. Ранее рабочие сообщали, что отделочные работы продолжаются, проходит оперативная облицовка стен и подвешивается потолок. Уже завтра, 18 июля, будет подано напряжение на контактный рельс.

На первых витражах изображены города, которые находятся на реке Дунай — в соответствии с наименованием станции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рядом с погранпереходом «Торфяновка» финны построят гигантский шопинг-центр.

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