Сигареты в России могут подорожать на 25%

Сигареты в России могут подорожать на 25%
Цена вырастет в ближайшее время. Фото: Pixabay

Стоимость увеличится из-за массовой маркировки табачной продукции.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем пишет газета «Известия». Эксперты Аналитического центра при правительстве России прогнозирует рост цен на табачную продукцию – цены на сигареты могут вырасти на 20-25%. Причиной может стать массовая маркировка, которую сделали обязательной в марте прошлого года. Также весной 2020 года могут перестать выдавать спецмарки компаниям, которые не зарегистрировались в системе цифровой маркировки.

Напоминаем, что в России продолжают бороться против вредной привычки, но пока безрезультатно – теперь многие граждане перешли на электронные сигареты и кальяны, которые также хотят запретить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Лиман» оштрафовали за продажу сигарет рядом со школой в Петербурге. Решением суда организация оштрафована на 8 тыс. рублей. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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