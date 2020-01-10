«Лиман» оштрафовали за продажу сигарет рядом со школой в Петербурге

Суд оштрафовал продуктовый магазин ООО «Лиман» в Центральном районе Петербурга на 8 тыс. рублей. Организацию признали виновной в нарушении закона о розничной продажи табачных изделий.

Проверка прокуратуры показала, что магазин нарушил закон, согласно которому продавать сигареты на расстоянии менее 100 метров от школ и других образовательных организаций запрещено.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Генеральному директору ООО «Лиман» внесено представление об устранении нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Решением суда организация оштрафована на 8 тыс. рублей. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала запретить продажу сигарет рядом с детским садом №47 в Красногвардейском районе Петербурга.