«Лиман» оштрафовали за продажу сигарет рядом со школой в Петербурге

&#171;Лиман&#187; оштрафовали за продажу сигарет рядом со школой в Петербурге
Сигареты продавали вблизи школы. Фото: pixabay.com

Суд оштрафовал продуктовый магазин ООО «Лиман» в Центральном районе Петербурга на 8 тыс. рублей. Организацию признали виновной в нарушении закона о розничной продажи табачных изделий.

Проверка прокуратуры показала, что магазин нарушил закон, согласно которому продавать сигареты на расстоянии менее 100 метров от школ и других образовательных организаций запрещено.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Генеральному директору ООО «Лиман» внесено представление об устранении нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Решением суда организация оштрафована на 8 тыс. рублей. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала запретить продажу сигарет рядом с детским садом №47 в Красногвардейском районе Петербурга.

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«Лиман» оштрафовали за продажу сигарет рядом со школой в Петербурге
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