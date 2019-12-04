Прокуратура потребовала запретить продажу сигарет рядом с детсадом в Красногвардейском районе

Расстояние от продуктового магазина составляет менее 100 м до границы с детским садом. Фото: pixabay

Расстояние от продуктового магазина составляет менее 100 м до границы с детским садом. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Северной столицы прокуратура провела проверку на соблюдение законодательства при реализации табачных изделий.

В ведомстве напомнили, что продажа табачных изделий запрещается на расстоянии ближе 100 метров от образовательного учреждения.

Как сообщили на официальном сайте прокуратуры города, в результате проверки были выявлены нарушения федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Так, расстояние до продуктового магазина, где осуществляется розничная продажа сигарет, составляет менее 100 м до границы с ГБДОУ Детский сад №47. В связи с этим, индивидуальному предпринимателю внесли представление об устранении нарушений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура добивается соблюдения прав в детском доме. Речь идет о воспитанниках.