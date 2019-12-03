Прокуратура добивается соблюдения прав воспитанников детского дома в Петербурге

Прокуратура добивается соблюдения прав воспитанников детского дома в Петербурге
В адрес учреждения внесено представление об устранении нарушений. Фото: Pixabay

Прокуратура провела проверку на предмет соблюдения воспитанников ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3».

Воспитанниками учреждения являются 65 несовершеннолетних детей-инвалидов, из них 49 детей, имеют статус сироты.

В ходе проверки выяснилось, что информация о прохождении диспансеризации детей, карты осмотра, содержащие сведения о состоянии здоровья ребенка, рекомендации по лечению, реабилитации и иные сведения в учреждении отсутствовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Кроме того, выяснилось, что не было принято мер по постановке воспитанника, достигшего 14-летнего возраста, на учет для получения жилья.

В адрес учреждения внесено представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилой жительнице Петербурга при помощи прокуратуры удалось вернуть своего внука, отправленного в детский дом из-за его матери-наркоманки.

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