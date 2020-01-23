Экс-сотрудник ФСБ, избивший задерживаемого из-за личной неприязни, останется в тюрьме

Он предстоит отсидеть там четыре года и выплатить пострадавшему штраф в размере 700 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Слушание по делу состоялось в 1-м Западном окружном военном суде. Осужденный хотел оспорить приговор, вынесенным Выборгским гарнизонным военным судом осенью 2019 года, но ничего не вышло. Наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и штраф в размере 700 тысяч рублей остаются в силе.

Напоминаем, что бывший сотрудник ФСБ нагрянул домой к бизнесмену, якобы для проведения обыска. Он руководствовался личной неприязнью и желал причинить задерживаемого физическую и моральную боль. Несмотря на то, что предприниматель не сопротивлялся, на него надели наручники и нанесли несколько ударов по телу. Затем сотрудник правоохранительных органов достал охотничий карабин «Тигр» и нанес ему травму в области заднего прохода. В результате бизнесмена госпитализировали с тяжелыми травмами, а экс-фсбшник не признал вину.

Ранеев gazeta.spb.ru сообщалось, что защитники Кокорина и Мамаева подали кассационные жалобы на решение суда.