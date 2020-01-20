Защитники Кокорина и Мамаева подали кассационные жалобы на решение суда

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: коллаж из скриншотов с трансляции с одного заседания по делу в Youtube

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: коллаж из скриншотов с трансляции с одного заседания по делу в Youtube

Адвокаты братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого подали жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы.

Жалоба направлена на пересмотр приговора Мосгорсуда, сообщает Sport24.

Напомним, 13 июня прошлого года Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда в отношении футболистов и вынес новый, при этом оставив в силе первоначальные сроки лишения свободы.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.