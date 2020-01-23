Пользователи пожаловались на крупный сбой в сервисах Google

Пользователи жалуются на сбой поисковой системы Google. Большинство юзеров столкнулось с проблемами при использовании почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube.

Порядка 65% пользователей не могли воспользоваться сервисами. Согласно данным портала Downdetector, больше всего проблем с Google было в Канаде, Бразилии, Германии, Франции, Британии, Португалии, Испании и Колумбии.

С проблемами при использовании крупнейшей поисковой системы столкнулись и в российских городах — Петербурге, Москве, Казани и Екатеринбурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Google назвал топ поисковых запросов жителей России.