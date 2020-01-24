Четыре легковушки столкнулись на пересечении Суздальского и Гражданского

Четыре легковушки столкнулись на пересечении Суздальского и Гражданского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

Все произошло в пятницу вечером, 24 января, на пересечении Суздальского и Гражданского проспектов. К месту происшествия уже прибыли сотрудники ДПС.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники аварии заняли половину проезжей части.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», ДТП случилось около 22:40. В результате аварии движение транспортных средств было затруднено по Гражданскому проспекту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лобовом столкновении на Некрасова. Легковушка по неизвестным причинам выехала на встречку.

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